FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины

Если послы согласятся, ЕК будет поручено договориться со Лондоном о справедливом взносе, пишет издание.

Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.