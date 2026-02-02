Рейтинг@Mail.ru
FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины - РИА Новости, 02.02.2026
10:53 02.02.2026
FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины
FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины - РИА Новости, 02.02.2026
FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины
Руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Великобритании к контрактам на поставку вооружений на Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
великобритания
украина
лондон
еврокомиссия
евросоюз
евросовет
мирный план сша по украине
великобритания
украина
лондон
в мире, великобритания, украина, лондон, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, мирный план сша по украине
В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет, Мирный план США по Украине
FT: ЕС одобрил Британии доступ к военным контрактам для Украины

FT: ЕС одобрил Британии доступ к контрактам на поставку оружия Киеву

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Руководители Евросоюза предварительно одобрили доступ Великобритании к контрактам на поставку вооружений на Украину, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Как отмечается, послы ЕС в понедельник возобновляют переговоры о кредите Украине на 90 миллиардов евро. Вопрос, из каких стран и на каких условиях Киев может закупать оружие, до сих пор остается нерешенным, отмечает издание. Согласно предложению Еврокомиссии, Украина может использовать две трети кредита в первую очередь для закупок оружия у самой себя, стран ЕС и стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), и обращаться к другим поставщикам только если не существует альтернативы или сроки поставки "значительно короче".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Перегнул палку": На Западе удивились новому требованию Зеленского к России
04:12
В рамках компромиссного проекта, предложенного кипрским председательством Евросовета, ЕК будет уполномочена закупать вооружения у стран, имеющих с ЕС партнерство в области безопасности и обороны и оказывающих Киеву значительную военную и финансовую поддержку. Осведомленные источники заявили, что это правило охватит Великобританию.
Новый компромиссный вариант, распространенный перед переговорами в понедельник, предполагает, что Лондону придется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту.
Если послы согласятся, ЕК будет поручено договориться со Лондоном о справедливом взносе, пишет издание.
Ранее переговоры затянулись из-за нежелания Лондона платить взнос в размере 6,7 миллиарда евро за участие в программе. Великобритания предложила 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила требования до 2 миллиардов евро.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
На Западе обратились с громким призывом к ЕС из-за произошедшего на Украине
Вчера, 22:11
 
В миреВеликобританияУкраинаЛондонЕврокомиссияЕвросоюзЕвросоветМирный план США по Украине
 
 
