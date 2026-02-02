КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Красноармейском, Гулькевичском и Кавказском районах Кубани, пострадавших и повреждений нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Обломки БПЛА обнаружили в трех районах Краснодарского края. Фрагменты уничтоженных и перехваченных беспилотников упали на пустырях, в полях и огородах. Пострадавших и повреждений инфраструктурных или жилых объектов нет", - говорится в сообщении.
Обломки обнаружены в Красноармейском районе - на пустыре в станице Старонижестеблиевской, Гулькевичском районе - в огороде частного дома в городе Гулькевичи и в поле в поселке Венцы. Также обломки обнаружены в Кавказском районе: в станице Дмитриевской во дворе дома и станице Темижбекской.
По всем адресам работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.
МО утром сообщала о четырех сбитых БПЛА над территорией Краснодарского края.
