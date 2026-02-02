Рейтинг@Mail.ru
14:48 02.02.2026
Обломки БПЛА обнаружили в трех районах Краснодарского края
Обломки БПЛА обнаружили в трех районах Краснодарского края

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА . Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Красноармейском, Гулькевичском и Кавказском районах Кубани, пострадавших и повреждений нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Обломки БПЛА обнаружили в трех районах Краснодарского края. Фрагменты уничтоженных и перехваченных беспилотников упали на пустырях, в полях и огородах. Пострадавших и повреждений инфраструктурных или жилых объектов нет", - говорится в сообщении.
Обломки обнаружены в Красноармейском районе - на пустыре в станице Старонижестеблиевской, Гулькевичском районе - в огороде частного дома в городе Гулькевичи и в поле в поселке Венцы. Также обломки обнаружены в Кавказском районе: в станице Дмитриевской во дворе дома и станице Темижбекской.
По всем адресам работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.
МО утром сообщала о четырех сбитых БПЛА над территорией Краснодарского края.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Краснодарский крайКавказский районКрасноармейский район
 
 
