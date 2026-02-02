https://ria.ru/20260202/bpl-2071666887.html
При ударе БПЛА под Белгородом пострадала беременная женщина
Среди пострадавших в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Головчино Белгородской области в воскресенье есть беременная женщина,
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Головчино Белгородской области в воскресенье есть беременная женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как сообщал глава области, в результате атаки дрона в селе Головчино Грайворонского округа пострадали четыре человека. Один мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, позже скончался в реанимации. Трое других были госпитализированы. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое, двух женщин - как средней степени тяжести.
"У нас регион с одной из самых низких рождаемостей в Российской Федерации, по понятным причинам. Вчера у нас беременная женщина была ранена в Головчино. Крайне тяжелая ситуация. И в таких условиях, конечно, решиться на то, чтобы рожать детей, это абсолютно подвиг, особенно в приграничье", - сказал Гладков
во время оперативного совещания правительства в понедельник.