При ударе БПЛА под Белгородом пострадала беременная женщина
11:35 02.02.2026
При ударе БПЛА под Белгородом пострадала беременная женщина
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
Новости
ru-RU
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При ударе БПЛА под Белгородом пострадала беременная женщина

Под Белгородом при ударе БПЛА по автомобилю пострадала беременная женщина

БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Головчино Белгородской области в воскресенье есть беременная женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как сообщал глава области, в результате атаки дрона в селе Головчино Грайворонского округа пострадали четыре человека. Один мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, позже скончался в реанимации. Трое других были госпитализированы. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое, двух женщин - как средней степени тяжести.
"У нас регион с одной из самых низких рождаемостей в Российской Федерации, по понятным причинам. Вчера у нас беременная женщина была ранена в Головчино. Крайне тяжелая ситуация. И в таких условиях, конечно, решиться на то, чтобы рожать детей, это абсолютно подвиг, особенно в приграничье", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства в понедельник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Происшествия
 
 
