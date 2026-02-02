При ударе БПЛА под Белгородом пострадала беременная женщина

БЕЛГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Среди пострадавших в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Головчино Белгородской области в воскресенье есть беременная женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщал глава области, в результате атаки дрона в селе Головчино Грайворонского округа пострадали четыре человека. Один мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, позже скончался в реанимации. Трое других были госпитализированы. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое, двух женщин - как средней степени тяжести.