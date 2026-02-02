Рейтинг@Mail.ru
Кубок Ивана Ярыгина собрал в Красноярске борцов из 21 страны - РИА Новости, 02.02.2026
14:18 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/borba-2071715664.html
Кубок Ивана Ярыгина собрал в Красноярске борцов из 21 страны
Кубок Ивана Ярыгина собрал в Красноярске борцов из 21 страны - РИА Новости, 02.02.2026
Кубок Ивана Ярыгина собрал в Красноярске борцов из 21 страны
Почти 500 спортсменов приняли участие в ХХХVII международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин "Кубок Ивана Ярыгина", который прошел в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:18:00+03:00
2026-02-02T14:18:00+03:00
спорт
красноярск
красноярский край
бразилия
наталья ярыгина
ханум велиева
спорт, красноярск, красноярский край, бразилия, наталья ярыгина, ханум велиева
Спорт, Красноярск, Красноярский край, Бразилия, Наталья Ярыгина, Ханум Велиева
Кубок Ивана Ярыгина собрал в Красноярске борцов из 21 страны

Почти 500 борцов приняли участие в Кубке Ярыгина в Красноярске

© Фото : КГАУ "Центр спортивной подготовки"Участники Кубка Ивана Ярыгина - 2026
Участники Кубка Ивана Ярыгина - 2026 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : КГАУ "Центр спортивной подготовки"
Участники Кубка Ивана Ярыгина - 2026
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Почти 500 спортсменов приняли участие в ХХХVII международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин "Кубок Ивана Ярыгина", который прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого министерства спорта.
Соревнования проходили с 29 января по 1 февраля.
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Кремлев стал председателем попечительского совета федерации борьбы
30 января, 13:11
"За медали боролись 496 спортсменов (322 мужчины и 174 женщины), и по общему количеству участников Кубок-2026 побил рекорд за все предыдущие годы. География турнира в этом году включала четыре континента и 21 страну... Бразилия была представлена на соревнованиях впервые и стала 58-й страной-участницей турнира за всю его историю", - говорится в сообщении.
В мужском турнире самой популярной оказалась весовая категория 74 кг, в которую заявилось 40 борцов из десяти стран. У женщин иностранных участниц было больше, чем россиянок – 97 против 77. Самой популярной была весовая категория 53 кг, собравшая 29 претенденток на медали.
На Кубке разыграли 20 комплектов медалей, по десять у мужчин и женщин. Борцы сборной Красноярского края завоевали четыре награды. Ханум Велиева (65 кг) – серебряный призер турнира, а Динара Кудаева (65 кг), Валерия Трифонова (76 кг) и Ахмед Хумидов (61кг) – бронзовые.
Помимо победителей и призеров, по итогам турнира были награждены еще несколько спортсменов – за особые заслуги.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Остаюсь верен России": Садулаев высказался об участии в американской лиге
17 января, 16:53
"Когда-то сам Иван Ярыгин был инициатором проведения соревнований, которые бы помогали сибирским борцам совершенствовать свое мастерство. И та инициатива за годы выросла в масштабный турнир, который сегодня ценят и уважают борцы разных стран", - сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
Он отметил, что дело Ивана Ярыгина живёт во многом благодаря его супруге – Наталье Ярыгиной. Она из года в год лично участвует в организации и проведении турнира.
В краевом министерстве спорта подчеркнули, что проведение Кубка Ивана Ярыгина-2026 соответствует достижению целей государственной программы "Спорт России", направленной на популяризацию спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян.
Бувайсар Сайтиев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Красноярске назвали улицу в честь олимпийского чемпиона Сайтиева
27 января, 15:06
 
СпортКрасноярскКрасноярский крайБразилияНаталья ЯрыгинаХанум Велиева
 
 
