Кубок Ивана Ярыгина собрал в Красноярске борцов из 21 страны

КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Почти 500 спортсменов приняли участие в ХХХVII международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин "Кубок Ивана Ярыгина", который прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого министерства спорта.

Соревнования проходили с 29 января по 1 февраля.

"За медали боролись 496 спортсменов (322 мужчины и 174 женщины), и по общему количеству участников Кубок-2026 побил рекорд за все предыдущие годы. География турнира в этом году включала четыре континента и 21 страну... Бразилия была представлена на соревнованиях впервые и стала 58-й страной-участницей турнира за всю его историю", - говорится в сообщении.

В мужском турнире самой популярной оказалась весовая категория 74 кг, в которую заявилось 40 борцов из десяти стран. У женщин иностранных участниц было больше, чем россиянок – 97 против 77. Самой популярной была весовая категория 53 кг, собравшая 29 претенденток на медали.

На Кубке разыграли 20 комплектов медалей, по десять у мужчин и женщин. Борцы сборной Красноярского края завоевали четыре награды. Ханум Велиева (65 кг) – серебряный призер турнира, а Динара Кудаева (65 кг), Валерия Трифонова (76 кг) и Ахмед Хумидов (61кг) – бронзовые.

Помимо победителей и призеров, по итогам турнира были награждены еще несколько спортсменов – за особые заслуги.

"Когда-то сам Иван Ярыгин был инициатором проведения соревнований, которые бы помогали сибирским борцам совершенствовать свое мастерство. И та инициатива за годы выросла в масштабный турнир, который сегодня ценят и уважают борцы разных стран", - сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Он отметил, что дело Ивана Ярыгина живёт во многом благодаря его супруге – Наталье Ярыгиной. Она из года в год лично участвует в организации и проведении турнира.