Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Размер денежной выплаты в случае оформления больничного по уходу за ребенком в России зависит от его возраста и от величины страхового стажа, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком выплачивается в случае ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет - в размере 100% среднего заработка", - отмечает юрист.

В случае ухода за больным ребенком в возрасте восьми лет и старше уже будет учитываться и страховой стаж. Так, при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа, за последующие дни в размере 50% среднего заработка.

При лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) - в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Размер пособия в зависимости от страхового стажа определяется следующим образом: при стаже от восьми и более лет - 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80% среднего заработка, при стаже до пяти лет — 60% среднего заработка.