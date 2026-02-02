Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком - РИА Новости, 02.02.2026
03:05 02.02.2026 (обновлено: 03:07 02.02.2026)
Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком
Размер денежной выплаты в случае оформления больничного по уходу за ребенком в России зависит от его возраста и от величины страхового стажа, рассказал РИА... РИА Новости, 02.02.2026
александр южалин
Дарья Буймова
александр южалин
Общество, Россия, Александр Южалин
Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком

РИА Новости: выплаты по больничному по уходу за ребенком зависят от стажа

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Размер денежной выплаты в случае оформления больничного по уходу за ребенком в России зависит от его возраста и от величины страхового стажа, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком выплачивается в случае ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет - в размере 100% среднего заработка", - отмечает юрист.
В случае ухода за больным ребенком в возрасте восьми лет и старше уже будет учитываться и страховой стаж. Так, при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа, за последующие дни в размере 50% среднего заработка.
При лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) - в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа.
Размер пособия в зависимости от страхового стажа определяется следующим образом: при стаже от восьми и более лет - 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80% среднего заработка, при стаже до пяти лет — 60% среднего заработка.
Средний заработок рассчитывается за два последних календарных года и ограничен максимальными пределами (которые устанавливаются на каждый год).
