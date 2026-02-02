https://ria.ru/20260202/boi-2071638030.html
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.02.2026
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении
Основные боевые действия на краснолиманском направлении фиксируются в районе Дробышево и Яровой, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:01:00+03:00
2026-02-02T10:01:00+03:00
2026-02-02T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
яровое
донецкая народная республика
денис пушилин
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
яровое
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, яровое, донецкая народная республика, денис пушилин, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Яровое, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС РФ ведут бои около Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении