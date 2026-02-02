Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/boi-2071638030.html
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.02.2026
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении
Основные боевые действия на краснолиманском направлении фиксируются в районе Дробышево и Яровой, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:01:00+03:00
2026-02-02T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
яровое
донецкая народная республика
денис пушилин
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
яровое
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, яровое, донецкая народная республика, денис пушилин, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Яровое, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал, где ведутся основные бои на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС РФ ведут бои около Дробышево и Яровой на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Основные боевые действия на краснолиманском направлении фиксируются в районе Дробышево и Яровой, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"И еще на краснолиманском направлении: мы все-таки фиксируем основные боевые действия в районе Дробышево и Яровой", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал 27 января, что ВС РФ завершают освобождение ряда населенных пунктов, в том числе Дробышево и Яровой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЯровоеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала