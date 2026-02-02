"Билайн" и "ЛизаАлерт" подвели итоги совместной работы за 2025 год

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. "Билайн" более 13 лет является партнером поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", обеспечивая технологическую и информационную поддержку поисковых операций по всей стране, в прошлом году в совместную работу были введены новые инициативы, сообщает пресс-служба оператора.

Среди новинок – решение для определения геотрека пропавшего. В октябре 2025 года "Билайн" внедрил новый сервис "Геопоиск с ЛизаАлерт". Это функция, позволяющая абоненту заранее дать согласие на передачу данных о местоположении своего устройства отряду "ЛизаАлерт" в случае бедствия. Точность определения местоположения зависит от условий: в городской среде - 50–100 метров, в природной среде - 300–1000 метров.

Также в 2025 году оператор передал в региональные подразделения отряда 76 из 100 комплектов оборудования "Мультисим балансировщик", позволяющие обеспечить связь в труднодоступных местах.

Кроме того, в прошлом году "Билайн" стал партнером конкурса "Автономный поиск" Национальной технологической инициативы. Конкурс направлен на развитие решений с использованием ИИ, которые позволяют оперативно обнаружить человека, терпящего бедствие в природной среде. Для того, чтобы в каждом регионе присутствия "ЛизаАлерт" было оборудование для поиска с воздуха, объявлен сбор, к которому может присоединиться каждый - абонент любого оператора.

В прошлом году горячая линия "ЛизаАлерт" приняла порядка 130 тысяч звонков — это заявки на поиски, важные свидетельства, вопросы.

Также среди новых инициатив - система смс-информирования "Потеряться — не значит пропасть" - бесплатная подписка, благодаря которой добровольцы получают уведомления о поисках рядом с ними. Оповещения получают более 90 тысяч человек в 66 регионах России, люди, которые заранее подписались на сервис. В 2025 году разослано более 1,3 миллиона смс-сообщений, в рассылке появились новые регионы - Хабаровск, Камчатский Край и Крым.

В прошлом году в рамках партнерства продолжил развитие сервис "Билайн.Поиск", который использует возможности Big Data для оповещения потенциальных свидетелей, тех, кто мог находиться в районе предполагаемого поиска. Все данные остаются анонимными и обезличенными. Получив сообщение, человек сам решает, откликнуться ли и передать информацию отряду. Ежегодно с помощью сервиса рассылается более 1,5 миллиона сообщений, каждое из которых может стать недостающим звеном в поиске.

"2025 год стал важным этапом в нашем сотрудничестве с "ЛизаАлерт". Мы реализовали новые совместные проекты, запустили важные и необходимые законодательные инициативы, заметно усилили технологическую поддержку отряда — от сервисов геопоиска и специализированного оборудования до решений на базе Big Data и ИИ, которые помогают ускорять поиски и вовлекать больше людей", - отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.

Он добавил, что для оператора — это важнейшее партнерство, которое подчеркивает ее ответственность как технологической компании.

"Мы создаем решения, работающие в критических ситуациях, когда на кону человеческая жизнь и каждая минута имеет значение. Наш совместный опыт и работа вдохновляют всю команду "Билайна", и мы гордимся нашими совместными результатами!" - резюмировал Анохин.

Как сообщил руководитель ПСО "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, данное партнерство – это пример настоящей дружбы и социально-ориентированного бизнеса.