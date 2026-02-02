Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" и "ЛизаАлерт" подвели итоги совместной работы за 2025 год - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 02.02.2026 (обновлено: 12:33 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/bilayn-2071673761.html
"Билайн" и "ЛизаАлерт" подвели итоги совместной работы за 2025 год
"Билайн" и "ЛизаАлерт" подвели итоги совместной работы за 2025 год - РИА Новости, 02.02.2026
"Билайн" и "ЛизаАлерт" подвели итоги совместной работы за 2025 год
"Билайн" более 13 лет является партнером поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", обеспечивая технологическую и информационную поддержку поисковых операций по РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:30:00+03:00
2026-02-02T12:33:00+03:00
билайн
россия
сергей анохин
вымпелком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071678414_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_af510d3b851ff895c9241e9ac9ca2c40.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071678414_50:0:2717:2000_1920x0_80_0_0_047b4d475924723a0e8e708f841cf96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, россия, сергей анохин, вымпелком
Билайн, Россия, Сергей Анохин, ВымпелКом

"Билайн" и "ЛизаАлерт" подвели итоги совместной работы за 2025 год

© Getty Images / kapulyaПоисково-спасательная группа
Поисково-спасательная группа - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Getty Images / kapulya
Поисково-спасательная группа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. "Билайн" более 13 лет является партнером поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", обеспечивая технологическую и информационную поддержку поисковых операций по всей стране, в прошлом году в совместную работу были введены новые инициативы, сообщает пресс-служба оператора.
Среди новинок – решение для определения геотрека пропавшего. В октябре 2025 года "Билайн" внедрил новый сервис "Геопоиск с ЛизаАлерт". Это функция, позволяющая абоненту заранее дать согласие на передачу данных о местоположении своего устройства отряду "ЛизаАлерт" в случае бедствия. Точность определения местоположения зависит от условий: в городской среде - 50–100 метров, в природной среде - 300–1000 метров.
Также в 2025 году оператор передал в региональные подразделения отряда 76 из 100 комплектов оборудования "Мультисим балансировщик", позволяющие обеспечить связь в труднодоступных местах.
Кроме того, в прошлом году "Билайн" стал партнером конкурса "Автономный поиск" Национальной технологической инициативы. Конкурс направлен на развитие решений с использованием ИИ, которые позволяют оперативно обнаружить человека, терпящего бедствие в природной среде. Для того, чтобы в каждом регионе присутствия "ЛизаАлерт" было оборудование для поиска с воздуха, объявлен сбор, к которому может присоединиться каждый - абонент любого оператора.
В прошлом году горячая линия "ЛизаАлерт" приняла порядка 130 тысяч звонков — это заявки на поиски, важные свидетельства, вопросы.
Также среди новых инициатив - система смс-информирования "Потеряться — не значит пропасть" - бесплатная подписка, благодаря которой добровольцы получают уведомления о поисках рядом с ними. Оповещения получают более 90 тысяч человек в 66 регионах России, люди, которые заранее подписались на сервис. В 2025 году разослано более 1,3 миллиона смс-сообщений, в рассылке появились новые регионы - Хабаровск, Камчатский Край и Крым.
В прошлом году в рамках партнерства продолжил развитие сервис "Билайн.Поиск", который использует возможности Big Data для оповещения потенциальных свидетелей, тех, кто мог находиться в районе предполагаемого поиска. Все данные остаются анонимными и обезличенными. Получив сообщение, человек сам решает, откликнуться ли и передать информацию отряду. Ежегодно с помощью сервиса рассылается более 1,5 миллиона сообщений, каждое из которых может стать недостающим звеном в поиске.
"2025 год стал важным этапом в нашем сотрудничестве с "ЛизаАлерт". Мы реализовали новые совместные проекты, запустили важные и необходимые законодательные инициативы, заметно усилили технологическую поддержку отряда — от сервисов геопоиска и специализированного оборудования до решений на базе Big Data и ИИ, которые помогают ускорять поиски и вовлекать больше людей", - отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.
Он добавил, что для оператора — это важнейшее партнерство, которое подчеркивает ее ответственность как технологической компании.
"Мы создаем решения, работающие в критических ситуациях, когда на кону человеческая жизнь и каждая минута имеет значение. Наш совместный опыт и работа вдохновляют всю команду "Билайна", и мы гордимся нашими совместными результатами!" - резюмировал Анохин.
Как сообщил руководитель ПСО "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, данное партнерство – это пример настоящей дружбы и социально-ориентированного бизнеса.
"В этом году появилась новая важнейшая для нас инициатива – это возможность граждан самостоятельно принимать решение о том, что они могут поделиться своим местоположением с отрядом в случае, если они терпят бедствие. Участие в передовых технологических проектах, инициированных отрядом, демонстрирует настрой компании и ее ориентацию на общественно значимые задачи", - отметил он.
 
БилайнРоссияСергей АнохинВымпелКом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала