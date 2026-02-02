https://ria.ru/20260202/bespilotnik-2071686166.html
Украинский беспилотник атаковал торговый павильон в Херсонской области
Беспилотник ВСУ атаковал торговый павильон в селе Великие Копани Херсонской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал торговый павильон в селе Великие Копани Херсонской области