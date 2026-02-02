Рейтинг@Mail.ru
Совет министров СГ изучит решения для общего соцэконом пространства - РИА Новости, 02.02.2026
14:03 02.02.2026
Совет министров СГ изучит решения для общего соцэконом пространства
Совет министров СГ изучит решения для общего соцэконом пространства - РИА Новости, 02.02.2026
Совет министров СГ изучит решения для общего соцэконом пространства
Совмин Союзного государства в понедельник рассмотрит решения для формирования общего социально-экономического пространства РФ и Белоруссии, заявил... РИА Новости, 02.02.2026
россия, белоруссия, михаил мишустин, в мире
Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, В мире
Совет министров СГ изучит решения для общего соцэконом пространства

Мишустин: Совет министров СГ изучит решения для общего соцэконом пространства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Совмин Союзного государства в понедельник рассмотрит решения для формирования общего социально-экономического пространства РФ и Белоруссии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В понедельник Мишустин выступил на заседании Совета министров Союзного государства.
"Сегодня рассмотрим решения, которые также послужат дальнейшему формированию общего социально-экономического пространства", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026
Мишустин рассказал о работе России и Белоруссии по подготовке кадров
РоссияБелоруссияМихаил МишустинВ мире
 
 
