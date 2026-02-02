Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии назвал решения ЕС по ядерной энергетике глупостью века - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/belgiya-2071682366.html
Премьер Бельгии назвал решения ЕС по ядерной энергетике глупостью века
Премьер Бельгии назвал решения ЕС по ядерной энергетике глупостью века - РИА Новости, 02.02.2026
Премьер Бельгии назвал решения ЕС по ядерной энергетике глупостью века
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал на мероприятии "Будущее Европы", организованном изданиями De Tijd и L’Echo, глупостью века решения в ЕС,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:26:00+03:00
2026-02-02T12:26:00+03:00
в мире
германия
бельгия
фридрих мерц
ангела меркель
евросоюз
аэс "фукусима"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063388075_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_9c517b53a6632bedb285bae8c49514cf.jpg
https://ria.ru/20260202/belgija-2071681761.html
германия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063388075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad634e292fb953efb18f0100636ae7bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, бельгия, фридрих мерц, ангела меркель, евросоюз, аэс "фукусима"
В мире, Германия, Бельгия, Фридрих Мерц, Ангела Меркель, Евросоюз, АЭС "Фукусима"
Премьер Бельгии назвал решения ЕС по ядерной энергетике глупостью века

Премьер Бельгии назвал решения ЕС против ядерной энергетики глупостью века

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал на мероприятии "Будущее Европы", организованном изданиями De Tijd и L’Echo, глупостью века решения в ЕС, направленные против ядерной энергетики.
"Мы (в ЕС – ред.) сделали догматические выборы против ядерной энергетики, что стало глупостью века. Мы пытаемся исправить ситуацию, но до этого еще далеко. Таким образом, мы сделали догматические выборы, но самое худшее заключается в том, что мы продолжаем делать догматические выборы в Европе", - сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 января заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой и теперь ее нужно исправлять - атомные электростанции в стране должны быть построены.
В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Европа привлекает неправильный тип иммигрантов, считает премьер Бельгии
Вчера, 12:24
 
В миреГерманияБельгияФридрих МерцАнгела МеркельЕвросоюзАЭС "Фукусима"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала