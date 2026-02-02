Премьер Бельгии назвал решения ЕС по ядерной энергетике глупостью века

БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал на мероприятии "Будущее Европы", организованном изданиями De Tijd и L’Echo, глупостью века решения в ЕС, направленные против ядерной энергетики.
"Мы (в ЕС – ред.) сделали догматические выборы против ядерной энергетики, что стало глупостью века. Мы пытаемся исправить ситуацию, но до этого еще далеко. Таким образом, мы сделали догматические выборы, но самое худшее заключается в том, что мы продолжаем делать догматические выборы в Европе", - сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 января заявил, что решение властей ФРГ отказаться от ядерной энергии было серьезной стратегической ошибкой и теперь ее нужно исправлять - атомные электростанции в стране должны быть построены.
В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.