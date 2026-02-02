Рейтинг@Mail.ru
19:17 02.02.2026 (обновлено: 21:19 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/baltika-2071790773.html
Над Балтикой и у Калининградской области заметили самолеты-разведчики
калининградская область
балтийское море
великобритания
безопасность
калининградская область
балтийское море
великобритания
калининградская область, балтийское море, великобритания, безопасность
Калининградская область, Балтийское море, Великобритания, Безопасность
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании, а также разведывательный самолет Saab 340B ISR замечены в понедельник над Балтийским морем и у Калининградской области, следует из данных сервиса Flightradar.
Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с британской авиабазы Королевских ВВС Крэнвелл и был замечен над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области. Самолет Saab 340B ISR вылетел из одного из аэропортов Литвы и был замечен у Калининградской области.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Заявление посла России вызвало панику в Британии
19 января, 14:26
 
Калининградская областьБалтийское мореВеликобританияБезопасность
 
 
