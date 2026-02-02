В "Альфа-Лизинге" рассказали о росте локализации китайских автомобилей

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Уровень локализации производства автомобилей китайских марок в России в 2026 году будет расти, а объем их выпуска на территории страны увеличится в два раза, поделились с РИА Новости прогнозом в "Альфа-Лизинге".

"В этом году " Альфа-Лизинг " прогнозирует, что будет расти уровень локализации производства китайских брендов, большинство из которых уже производят самые востребованные модели в России . Компания ожидает, что в России в 2026 году будет произведено в 2 раза больше автомобилей китайских марок", - рассказали в компании.

Там отметили, что по итогам 2025 года в лидерах по количеству лизинговых сделок с легковыми автомобилями в компании осталась отечественна я La da (16,8%), в то время как на китайские марки суммарно пришлось 65% сделок.

"Наиболее востребованными марками у предпринимателей в прошлом году стали Lada (16,8%), Chery (13,6%), Belgee (9,4%), Haval (8,3%) и Geely (7%). По сравнению с 2024 годом список топ-5 брендов остался прежним, но их позиции изменились", - добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что Lada остается лидером сегмента с 2022 года, а марки Chery и Belgee в минувшем году увеличили свою долю на 2 процентных пункта, сместив со второго и третьего места Haval и Geely.