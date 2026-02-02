Рейтинг@Mail.ru
Шестерых пострадавших в ДТП в Красноярском крае госпитализировали - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 02.02.2026 (обновлено: 19:28 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/avariya-2071784590.html
Шестерых пострадавших в ДТП в Красноярском крае госпитализировали
Шестерых пострадавших в ДТП в Красноярском крае госпитализировали - РИА Новости, 02.02.2026
Шестерых пострадавших в ДТП в Красноярском крае госпитализировали
Шесть человек, пострадавших в ДТП в Красноярском крае, доставлены в больницу в состояниях различной степени тяжести, сообщает ФСИН РФ. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:35:00+03:00
2026-02-02T19:28:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20260202/avariya-2071783570.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шестерых пострадавших в ДТП в Красноярском крае госпитализировали

Шестерых человек, пострадавших в ДТП в Красноярском крае, доставили в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Шесть человек, пострадавших в ДТП в Красноярском крае, доставлены в больницу в состояниях различной степени тяжести, сообщает ФСИН РФ.
"В результате дорожно-транспортного происшествия (во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с пассажирской "Газелью"), произошедшего на трассе Р-255 "Сибирь"... шесть человек доставлены в медицинские учреждения края в состояниях различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В краевом главке МВД РФ в понедельник сообщили о том, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с участием "Газели" и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы. В главном управлении МЧС сообщали РИА Новости, что в автобусе находилось 13 человек, в том числе 11 детей.
В краевом главке МВД РФ позже добавили, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Подростки, погибшие в ДТП в Красноярском крае, были абитуриентами вуза ФСИН
Вчера, 18:31
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала