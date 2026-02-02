Шестерых пострадавших в ДТП в Красноярском крае госпитализировали

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Шесть человек, пострадавших в ДТП в Красноярском крае, доставлены в больницу в состояниях различной степени тяжести, сообщает ФСИН РФ.
"В результате дорожно-транспортного происшествия (во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с пассажирской "Газелью"), произошедшего на трассе Р-255 "Сибирь"... шесть человек доставлены в медицинские учреждения края в состояниях различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В краевом главке МВД РФ в понедельник сообщили о том, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с участием "Газели" и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля Iveco ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы. В главном управлении МЧС сообщали РИА Новости, что в автобусе находилось 13 человек, в том числе 11 детей.
В краевом главке МВД РФ позже добавили, что возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".