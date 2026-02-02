Подростки, погибшие в ДТП в Красноярском крае, были абитуриентами вуза ФСИН

"В результате дорожно-транспортного происшествия (во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с пассажирской "Газелью"), произошедшего на трассе Р-25 "Сибирь", погибли 4 несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и 1 сотрудник ГУФСИН", - говорится в сообщении.