Подростки, погибшие в ДТП в Красноярском крае, были абитуриентами вуза ФСИН
18:31 02.02.2026 (обновлено: 19:22 02.02.2026)
Подростки, погибшие в ДТП в Красноярском крае, были абитуриентами вуза ФСИН
Подростки, погибшие в ДТП в Красноярском крае, были абитуриентами вуза ФСИН
происшествия, красноярский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Подростки, погибшие в ДТП в Красноярском крае, были абитуриентами вуза ФСИН

Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
Спасатели МЧС на месте ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Подростки, погибшие в ДТП с грузовиком и "Газелью" в Красноярском крае, были абитуриентами вуза ФСИН, сообщает ведомство.
"В результате дорожно-транспортного происшествия (во время движения от грузового автомобиля отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с пассажирской "Газелью"), произошедшего на трассе Р-25 "Сибирь", погибли 4 несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и 1 сотрудник ГУФСИН", - говорится в сообщении.
Как сообщили в понедельник в краевом главке МВД РФ, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
