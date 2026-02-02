https://ria.ru/20260202/ataka-2071807776.html
В Запорожской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Запорожской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
В Запорожской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Житель Васильевки Запорожской области скончался от тяжелых ранений, полученных при атаке БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 02.02.2026
В Запорожской области умер мужчина, пострадавший при атаке дрона ВСУ
Житель запорожской Васильевки умер от тяжелых ранений, полученных при атаке БПЛА