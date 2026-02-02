При атаках беспилотников ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

"В селе Замостье Грайворонского округа ранен мужчина. Дрон атаковал служебную машину заместителя главы Дунайского сельского поселения Сергея Кулакова, когда он доставлял хлеб в населенный пункт и попутно отвозил двух жителей села в аптеку. Пострадавшего пассажира попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ", — написал он в Telegram-канале .

Тем временем житель Шебекино получил минно-взрывную травму, перелом и слепые осколочные ранения ноги при ударе по административному зданию предприятия. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в городскую больницу, где тот продолжит лечение в стационаре.



Еще один раненый — водитель КамАЗа из села Козьмодемьяновка Шебекинского округа — обратился в больницу самостоятельно. Ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, лечение он продолжит амбулаторно.