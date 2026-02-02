Рейтинг@Mail.ru
При атаках беспилотников ВСУ пострадали три жителя Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 02.02.2026 (обновлено: 20:01 02.02.2026)
При атаках беспилотников ВСУ пострадали три жителя Белгородской области
При атаках беспилотников ВСУ пострадали три жителя Белгородской области
Три мирных жителя ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.02.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
При атаках беспилотников ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

© Фото : соцсетиДым над Шебекино после атаки беспилотника
Дым над Шебекино после атаки беспилотника
БЕЛГОРОД, 2 фев — РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"В селе Замостье Грайворонского округа ранен мужчина. Дрон атаковал служебную машину заместителя главы Дунайского сельского поселения Сергея Кулакова, когда он доставлял хлеб в населенный пункт и попутно отвозил двух жителей села в аптеку. Пострадавшего пассажира попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ", — написал он в Telegram-канале.

Тем временем житель Шебекино получил минно-взрывную травму, перелом и слепые осколочные ранения ноги при ударе по административному зданию предприятия. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в городскую больницу, где тот продолжит лечение в стационаре.

Еще один раненый — водитель КамАЗа из села Козьмодемьяновка Шебекинского округа — обратился в больницу самостоятельно. Ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, лечение он продолжит амбулаторно.
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
