БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 02.02.2026 (обновлено: 06:40 02.02.2026)
БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области
БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области
При атаке украинских дронов на Старый Оскол в Белгородской области загорелся частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
старый оскол
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
2026
Дарья Буймова
БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области

БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области, горит частный дом

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. При атаке украинских дронов на Старый Оскол в Белгородской области загорелся частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ атаковали город Старый Оскол. В результате удара одного из них загорелось частное домовладение — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара", —написал он в Telegram-канале.
По информации Гладкова, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбило окна. Кроме того, повреждения получил один автомобиль.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
