БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. При атаке украинских дронов на Старый Оскол в Белгородской области загорелся частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, от детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбило окна. Кроме того, повреждения получил один автомобиль.