БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области
БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области
При атаке украинских дронов на Старый Оскол в Белгородской области загорелся частный дом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T05:36:00+03:00
2026-02-02T05:36:00+03:00
2026-02-02T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
старый оскол
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
старый оскол
белгородская область
БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области
БПЛА ВСУ атаковали Старый Оскол в Белгородской области, горит частный дом