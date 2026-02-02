Фигурантка дела Баязитовой вышла из колонии

Администраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы

Администраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Медиатехнолог Ольга Архарова, осужденная наряду с журналисткой Александрой Баязитовой по делу о вымогательстве, освободилась из колонии, сообщила РИА Новости её адвокат Елена Федулова.

"Да, освободилась, у неё всё хорошо", - рассказала собеседница агентства.

Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и " Яндекс ", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.