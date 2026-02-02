https://ria.ru/20260202/arharova-2071659344.html
Фигурантка дела Баязитовой вышла из колонии
Медиатехнолог Ольга Архарова, осужденная наряду с журналисткой Александрой Баязитовой по делу о вымогательстве, освободилась из колонии, сообщила РИА Новости её РИА Новости, 02.02.2026
москва
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Медиатехнолог Ольга Архарова, осужденная наряду с журналисткой Александрой Баязитовой по делу о вымогательстве, освободилась из колонии, сообщила РИА Новости её адвокат Елена Федулова.
"Да, освободилась, у неё всё хорошо", - рассказала собеседница агентства.
Басманный суд Москвы
в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram
о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google
и "Яндекс
", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" - не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.