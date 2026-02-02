Рейтинг@Mail.ru
Фигурантка дела Баязитовой вышла из колонии - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/arharova-2071659344.html
Фигурантка дела Баязитовой вышла из колонии
Фигурантка дела Баязитовой вышла из колонии - РИА Новости, 02.02.2026
Фигурантка дела Баязитовой вышла из колонии
Медиатехнолог Ольга Архарова, осужденная наряду с журналисткой Александрой Баязитовой по делу о вымогательстве, освободилась из колонии, сообщила РИА Новости её РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:11:00+03:00
2026-02-02T11:11:00+03:00
происшествия
москва
александра баязитова
telegram
google
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882648043_0:269:2998:1955_1920x0_80_0_0_fa97e807f9627b9f42086d06577f3899.jpg
https://ria.ru/20260112/sud-2067472208.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882648043_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_579ced9e60924c4ebe96859f878cfe7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, александра баязитова, telegram, google, яндекс
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, Telegram, Google, Яндекс
Фигурантка дела Баязитовой вышла из колонии

РИА Новости: фигурантка дела Баязитовой медиатехнолог Архарова вышла из колонии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАдминистраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы
Администраторы Telegram-канала Адские бабки Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Администраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Медиатехнолог Ольга Архарова, осужденная наряду с журналисткой Александрой Баязитовой по делу о вымогательстве, освободилась из колонии, сообщила РИА Новости её адвокат Елена Федулова.
"Да, освободилась, у неё всё хорошо", - рассказала собеседница агентства.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" - не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Суд отказал журналистке Баязитовой в зачете срока
12 января, 22:21
 
ПроисшествияМоскваАлександра БаязитоваTelegramGoogleЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала