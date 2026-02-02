В Архангельске мужчина получил срок за надругательство над падчерицей

МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Исакогорский райсуд Архангельска приговорил 37-летнего педофила, который обвинялся в сексуальном насилии над дочерью сожительницы, к 14 годам колонии строгого режима, Исакогорский райсуд Архангельска приговорил 37-летнего педофила, который обвинялся в сексуальном насилии над дочерью сожительницы, к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в суде.

"На протяжении нескольких лет он, в том числе пребывая в состоянии алкогольного опьянения, регулярно подвергал насилию малолетнего ребенка, угрожая расправиться с жертвой в случае, если о его преступлении станет известно", - рассказали в суде.

Попытки сопротивления мужчина преодолевал, нанося удары, демонстрировал ребенку нож. Когда повзрослевшая жертва отказалась оставаться дома наедине с насильником, представила запись его действий, родные обратились к сотрудникам правопорядка.

"Наличие у фигуранта педофилии подтверждено по результатам психолого-психиатрической экспертизы", - подчеркнули в суде.

Педагоги отмечали, что ребенок плохо учится, замкнут, но о переживаемой им беде, так же как и родственники, не подозревали. Вину в совершении преступления подсудимый не признал.

"Собранные следствием доказательства, исследованные судом, подтверждают вину жителя Архангельска , работавшего на предприятии наладчиком оборудования, в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности. По совокупности назначенных наказаний всего осужденному предстоит провести в колонии строгого режима 14 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.