В Архангельске мужчина получил срок за надругательство над падчерицей
11:19 02.02.2026
В Архангельске мужчина получил срок за надругательство над падчерицей
Исакогорский райсуд Архангельска приговорил 37-летнего педофила, который обвинялся в сексуальном насилии над дочерью сожительницы, к 14 годам колонии строгого... РИА Новости, 02.02.2026
В Архангельске мужчина получил срок за надругательство над падчерицей

В Архангельске мужчина получил 14 лет колонии за надругательство над падчерицей

МУРМАНСК, 2 фев – РИА Новости. Исакогорский райсуд Архангельска приговорил 37-летнего педофила, который обвинялся в сексуальном насилии над дочерью сожительницы, к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в суде.
"На протяжении нескольких лет он, в том числе пребывая в состоянии алкогольного опьянения, регулярно подвергал насилию малолетнего ребенка, угрожая расправиться с жертвой в случае, если о его преступлении станет известно", - рассказали в суде.
Попытки сопротивления мужчина преодолевал, нанося удары, демонстрировал ребенку нож. Когда повзрослевшая жертва отказалась оставаться дома наедине с насильником, представила запись его действий, родные обратились к сотрудникам правопорядка.
"Наличие у фигуранта педофилии подтверждено по результатам психолого-психиатрической экспертизы", - подчеркнули в суде.
Педагоги отмечали, что ребенок плохо учится, замкнут, но о переживаемой им беде, так же как и родственники, не подозревали. Вину в совершении преступления подсудимый не признал.
"Собранные следствием доказательства, исследованные судом, подтверждают вину жителя Архангельска, работавшего на предприятии наладчиком оборудования, в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности. По совокупности назначенных наказаний всего осужденному предстоит провести в колонии строгого режима 14 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
В пользу потерпевшей с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Заголовок открываемого материала