https://ria.ru/20260202/aksakov-2071678626.html
В Госдуме поддержали введение лимита на внесение наличных
В Госдуме поддержали введение лимита на внесение наличных - РИА Новости, 02.02.2026
В Госдуме поддержали введение лимита на внесение наличных
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поддерживает инициативу о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:13:00+03:00
2026-02-02T12:13:00+03:00
2026-02-02T12:13:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97072/08/970720891_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_5054c0f01827cbf2e4b211075686ffdf.jpg
https://ria.ru/20260120/nalichnost-2068917129.html
https://ria.ru/20260131/ekspert-2071387779.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97072/08/970720891_122:0:2063:1456_1920x0_80_0_0_9088da0d45f2243543a0c0d8ffacec73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анатолий аксаков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
В Госдуме поддержали введение лимита на внесение наличных
В Госдуме поддержали введение лимита по внесению наличных в банкомат
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поддерживает инициативу о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики.
"Я озвучу свое личное мнение - поддерживаю данную инициативу, так как, к сожалению, этот канал внесения наличных на счета через банкоматы, в том числе, использовался преступными лицами, чтобы уйти от дополнительного контроля при обелении недобросовестных денег. Этот канал использовался для легализации средств, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Росфинмониторинг
в пятницу сообщил РИА Новости, что ведет работу над проектом о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики. В свою очередь в Минфине
отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства, ЦБ
и Росфинмониторинг".
В свою очередь в Минфине также отметили, что "министерством в рамках плана по обелению экономики подготовлены различные меры, которые переданы для проработки в аппарат правительства".