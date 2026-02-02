В Госдуме поддержали введение лимита на внесение наличных

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поддерживает инициативу о введении лимита по внесению наличных в банкомат на сумму 1 миллион рублей в месяц в рамках плана по обелению экономики.

"Я озвучу свое личное мнение - поддерживаю данную инициативу, так как, к сожалению, этот канал внесения наличных на счета через банкоматы, в том числе, использовался преступными лицами, чтобы уйти от дополнительного контроля при обелении недобросовестных денег. Этот канал использовался для легализации средств, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".