Билли Айлиш сделала резкое заявление на вручении "Грэмми"

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Певица Билли Айлиш получила премию "Грэмми" в номинации "Песня года" за композицию "Wildflower" и призвала протестовать против иммиграционной политики Белого дома.
"Никто не может считаться нелегалом на украденной земле… Нужно продолжать бороться, высказываться, протестовать", - заявила она на церемонии вручения премии, видеозапись которой опубликовал телеканал CBS.
Вместе с ней награду получил соавтор композиции композитор Финнеас О’Коннелл.
В пятницу в Миннеаполисе, штат Миннесота, на улицы вышли несколько тысяч человек. Акции протеста также прошли в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и в городе Портленд штата Орегон.
В прошлые выходные в Миннеаполисе агент службы иммиграционного и таможенного контроля застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов: в начале января правоохранитель застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.