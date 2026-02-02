https://ria.ru/20260202/aferisty-2071671919.html
Аферисты в 2025 году чаще всего маскировались под онлайн-ретейл
экономика
мошенники
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мошенники в 2025 году чаще всего маскировались под бренды компаний из сфер онлайн-ритейла, финансов и онлайн-сервисов, чтобы обманывать россиян - они создавали фишинговые и скам-ресурсы, а также сайты с вредоносным ПО, рассказали РИА Новости в компании F6.
"Чаще всего в 2025 году мошенники прикрывались брендами компаний из следующих сфер: ритейл (35,2% фишинговых ресурсов; 36,7% скам-ресурсов; 29,5% ресурсов с вредоносным ПО), финансы (34,2% фишинговых ресурсов; 36,5% скам-ресурсов; 14,2% ресурсов с ВПО), онлайн-сервисы (11,3% фишинговых ресурсов; 53,8% ресурсов с ВПО)", - сказали в компании.
Так, бренды из сегмента электронной коммерции использовались в схеме "Мамонт" для создания фишинговых сайтов, а в мошеннических партнерских программах - для создания мошеннических сайтов, преимущественно с розыгрышами. Банковские бренды чаще всего эксплуатировались для получения данных карт и данных для входа в личный кабинет банка клиентов, а также в схемах инвестиционного мошенничества, поддельных опросах и розыгрышах.
А с помощью сайтов, замаскированных под онлайн-сервисы, злоумышленники чаще всего распространяли вирусы для мобильных устройств. "Также бренды онлайн-сервисов используются в фишинговых атаках как прикрытие для кражи данных банковских карт, мимикрируя под официальные сайты, похищают данные для входа в онлайн-сервисы и последующего привлечения пользователей сервиса в мошеннические схемы", - отметили в F6.