Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков - РИА Новости, 02.02.2026
09:46 02.02.2026
Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков
Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков - РИА Новости, 02.02.2026
Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков
Елена Селищева, администратор частной сауны в городе Прокопьевске, задержанная по делу о пожаре, в результате которого погибли пять подростков, считает, что в... РИА Новости, 02.02.2026
2026
Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков

Администратор Селищева: в гибели подростков в Прокопьевске виновны владельцы

© Фото : СУ СКР по Кемеровской области - КузбассуАдминистратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК
Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу
Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК
КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Елена Селищева, администратор частной сауны в городе Прокопьевске, задержанная по делу о пожаре, в результате которого погибли пять подростков, считает, что в произошедшем виновны владельцы сауны, так как они отвечали за пожарную безопасность, заявила в суде адвокат женщины.
"Подзащитная заметила в своих показаниях, что ответственными лицами, в том числе за обеспечение пожарной безопасности, являются руководители... и утверждает, что именно они должны быть привлечены к уголовной ответственности", - сказала адвокат Селищевой.
Она попросила избрать подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста и отказать в удовлетворении ходатайства следователя о заключении ее под стражу.
"Полагаю, что она (причастность Селищевой к трагедии – ред.) не подтверждается материалами, представленными в суд. Так, в материале отсутствует приказ о трудоустройстве Селищевой, о наделении ее обязанностями по обеспечению пожарной безопасности, отсутствуют документы о том, что Селищева является ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в данной сауне, где она была неофициально трудоустроена", - сказала адвокат.
В понедельник суд избирает меру пресечения 36-летней Селищевой, администратору сауны, где 31 января при пожаре погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Администратору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, фигурантка допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних, она не проконтролировала температурный режим и дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20.30 (около 16.30 мск) в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар.
СК сообщил подробности пожара в частной сауне в Кузбассе
© 2026 МИА «Россия сегодня»
