Администратор сауны в Прокопьевске назвала виновных в гибели подростков

Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК

Администратор сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли подростки, во время допроса в СК

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Елена Селищева, администратор частной сауны в городе Прокопьевске, задержанная по делу о пожаре, в результате которого погибли пять подростков, считает, что в произошедшем виновны владельцы сауны, так как они отвечали за пожарную безопасность, заявила в суде адвокат женщины.

"Подзащитная заметила в своих показаниях, что ответственными лицами, в том числе за обеспечение пожарной безопасности, являются руководители... и утверждает, что именно они должны быть привлечены к уголовной ответственности", - сказала адвокат Селищевой.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Она попросила избрать подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста и отказать в удовлетворении ходатайства следователя о заключении ее под стражу.

"Полагаю, что она (причастность Селищевой к трагедии – ред.) не подтверждается материалами, представленными в суд. Так, в материале отсутствует приказ о трудоустройстве Селищевой, о наделении ее обязанностями по обеспечению пожарной безопасности, отсутствуют документы о том, что Селищева является ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в данной сауне, где она была неофициально трудоустроена", - сказала адвокат.

В понедельник суд избирает меру пресечения 36-летней Селищевой, администратору сауны, где 31 января при пожаре погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.