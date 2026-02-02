https://ria.ru/20260202/administrator-2071629755.html
Администратор сауны в Кузбассе заявила, что спасла девушку во время пожара
Администратор сауны в Кузбассе заявила, что спасла девушку во время пожара - РИА Новости, 02.02.2026
Администратор сауны в Кузбассе заявила, что спасла девушку во время пожара
Елена Селищева, администратор частной сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков, заявила в суде, что помогла спасти девушку, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.02.2026
Администратор сауны в Кузбассе заявила, что спасла девушку во время пожара
Администратор сауны в Прокопьевске заявила, что спасла девушку во время пожара
КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Елена Селищева, администратор частной сауны в Прокопьевске, где погибли пять подростков, заявила в суде, что помогла спасти девушку, передает корреспондент РИА Новости из Центрального районного суда Кемерово.
"Да, я", - ответила администратор в суде на вопрос, она ли спасла девушку.
Подробности журналистам рассказала адвокат администратора сауны Кристина Исакова.
" Она (Селищева - ред) открыла дверь, кричала, чтобы они выходили. То есть все меры, которые она могла сделать, которые бы не угрожали ее безопасности, она сделала. Одна девочка в действительности вышла на ее крик… Другие либо не услышали, либо пошли к другой двери. Это мы можем только предполагать… Она очень соболезнует… И ей грозила опасность", - отметила Исакова.
В понедельник Центральный районный суд города Кемерово
избирает меру пресечения 36-летней Селищевой, администратору сауны, где 31 января при пожаре погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Администратору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, фигурантка допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних, она не проконтролировала температурный режим и дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20.30 (около 16.30 мск) в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар.