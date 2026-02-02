Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 02.02.2026
12:52 02.02.2026 (обновлено: 12:59 02.02.2026)
Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине
Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2026
Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине

Песков: второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас среда-четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить", - сказал Песков журналистам.
23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол
31 января, 20:34
 
