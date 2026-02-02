Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.