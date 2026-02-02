https://ria.ru/20260202/abu-dabi-2071689398.html
Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине
Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 02.02.2026
Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине
Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T12:52:00+03:00
2026-02-02T12:52:00+03:00
2026-02-02T12:59:00+03:00
в мире
украина
абу-даби
россия
дмитрий песков
игорь костюков (генштаб)
рустем умеров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260131/evropa-2071471364.html
украина
абу-даби
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, абу-даби, россия, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб), рустем умеров, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Абу-Даби, Россия, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб), Рустем Умеров, Мирный план США по Украине
Песков назвал дату следующего раунда переговоров по Украине
Песков: второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля