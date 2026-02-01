В Московском зоопарке поселились полосатый варан и пантеровый хамелеон

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полосатый водный варан и пантеровый хамелеон поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, после долгого перерыва вновь можно увидеть полосатого водного варана и пантерового хамелеона. Самец полосатого водного варана приехал в столичный зоопарк еще в 2014 году, тогда его приняли на временное содержание. Более 11 лет варан жил в отдельных помещениях, а затем для него оборудовали террариум в экспозиции. Ящерица уже адаптировалась к новому месту жительства и ежедневно греется под специальными лампами на искусственных скалах. Она питается грызунами, перепелиными яйцами, творогом и саранчой. Рептилию можно увидеть в павильоне "Террариум" на новой территории", - говорится в сообщении.
Пантеровый хамелеон тоже поселился в столичном зоопарке, самца можно увидеть на выставке "Удивительный мир рептилий" на старой территории, он, а также самка приехали в зоопарк летом 2025 года.
