В Московском зоопарке поселились полосатый варан и пантеровый хамелеон
10:10 01.02.2026
В Московском зоопарке поселились полосатый варан и пантеровый хамелеон
В Московском зоопарке поселились полосатый варан и пантеровый хамелеон
Полосатый водный варан и пантеровый хамелеон поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T10:10:00+03:00
2026-02-01T14:21:00+03:00
Новости
ru-RU
Полосатый варан и пантеровый хамелеон в Московском зоопарке
Полосатый водный варан и пантеровый хамелеон поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
В Московском зоопарке поселились полосатый варан и пантеровый хамелеон

В Московском зоопарке поселились полосатый водный варан и пантеровый хамелеон

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полосатый водный варан и пантеровый хамелеон поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, после долгого перерыва вновь можно увидеть полосатого водного варана и пантерового хамелеона. Самец полосатого водного варана приехал в столичный зоопарк еще в 2014 году, тогда его приняли на временное содержание. Более 11 лет варан жил в отдельных помещениях, а затем для него оборудовали террариум в экспозиции. Ящерица уже адаптировалась к новому месту жительства и ежедневно греется под специальными лампами на искусственных скалах. Она питается грызунами, перепелиными яйцами, творогом и саранчой. Рептилию можно увидеть в павильоне "Террариум" на новой территории", - говорится в сообщении.
Пантеровый хамелеон тоже поселился в столичном зоопарке, самца можно увидеть на выставке "Удивительный мир рептилий" на старой территории, он, а также самка приехали в зоопарк летом 2025 года.
Пятнистая генета в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Московском зоопарке поселилась пятнистая генетта
23 января, 10:24
 
