Ученые выяснили, что женщины чаще страдают от мигрени

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета и специалисты зарубежных научных центров выяснили, что женщины больше подвержены депрессии и мигрени, а эпилепсия чаще встречается у мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Женщины чаще мужчин страдают от депрессии и мигрени, а эпилепсия, наоборот, чаще встречается у мужчин. Эти различия влияют не только на картину самих заболеваний, но и на темпы старения мозга – психическое здоровье тесно связано с нейробиологическими механизмами старения", - рассказали в университете.

Швейцарии и Италии. К таким выводам пришли авторы монографии "Роль пола и гендера в старении и долголетии" (под редакцией итальянского ученого Калогеро Карусо из университета Палермо ), среди которых ученые Сеченовского университета, инициатор работы и президент Европейского общества антивозрастной медицины и профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского университета Витторио Калабрезе, специалисты из научных центров Австрии

"Различия полов влияет на то, как возникает, протекает и поддается лечению мигрень. В среднем она встречается в 2-3 раза чаще у женщин, чем у мужчин. Сами приступы тоже возникают чаще и проходят тяжелее вплоть до тошноты. Причем в течение жизни картина меняется: головные боли обычно начинаются во время полового созревания, достигают пика в фертильном возрасте и снижаются после менопаузы", - рассказали в пресс-службе.

В вузе уточнили, что у женщин больше и триггеров, которые могут вызвать мигрень. Три наиболее распространенных - это менструация (78%), стресс (77%) и яркий свет (69%).

У мужчин в тройку самых частых причин входят стресс (69%), яркий свет (63%) и недостаток сна (60%). Ученые связывают это с ролью гормональных колебаний, особенно эстрогена, который "сдерживает" болевые системы мозга. У мужчин же определенный защитный эффект может оказывать тестостерон, возможно, поэтому они сталкиваются с мигренью реже.

"Похожая картина с депрессией. Женщины подвержены ей в два раза чаще, чем мужчины, этот разрыв начинается примерно с 12 лет. Клиническая картина связана с репродуктивным циклом, колебаниями женских гормонов эстрогена и прогестерона – они влияют на эмоции, метаболизм и другие биохимические процессы, от которых зависят тревога и депрессия, считают ученые", - сообщили в университете.

Один из самых опасных периодов – перед менопаузой. В это время риск рецидива депрессии возрастает в 4-6 раз, а первого эпизода – в 2-3 раза. Кроме того, больше половины женщин с депрессией испытывают предменструальное обострение.

"Различия в развитии депрессии и мигрени у мужчин и женщин зависят не только от гормонов, отметили авторы. Исследования показывают, что сами гены половых хромосом активно влияют на развитие мозга в целом и вносят свой вклад в склонность человека к зависимостям, риску, восприятие боли", - отметили в вузе.

В университете уточнили, что триггеры, которые повышают риск депрессии, у мужчин и женщин тоже разные. У мужчин это чувство нереализованности, потеря работы или статуса, "невыполненного долга", отсутствие поддержки от друзей. В то же время у женщин – это маленькая социальная активность, недостаточная эмоциональная поддержка со стороны супруга, семейная дисгармония.

При сравнении течения именно тяжелой депрессии у мужчин и женщин выяснилось, что смертность от самоубийств выше среди первых. У женщин на фоне депрессии чаще возникают сопутствующие телесные заболевания, в том числе хронические боли.