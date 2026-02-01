Зеленский сделал необычное заявление о выборах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью Český rozhlas.



"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", — сказал он.