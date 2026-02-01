Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал необычное заявление о выборах - РИА Новости, 01.02.2026
13:09 01.02.2026 (обновлено: 21:38 01.02.2026)
Зеленский сделал необычное заявление о выборах
Зеленский сделал необычное заявление о выборах - РИА Новости, 01.02.2026
Зеленский сделал необычное заявление о выборах
Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью Český rozhlas. "Я не знаю... РИА Новости, 01.02.2026
Зеленский сделал необычное заявление о выборах

Зеленский допустил повторное выдвижение в президенты

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью Český rozhlas.

"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
Вчера, 09:50
Зеленский добавил, что иногда думает о повторном выдвижении.

В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с временными рамками от 60 до 90 дней. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Турции объяснили противоречивые заявления Зеленского о переговорах
Вчера, 02:40
 
