Зеленский сделал необычное заявление о выборах

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил, что выдвинет свою кандидатуру на потенциальных выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью Český rozhlas.
"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война", — сказал он.
Зеленский добавил, что иногда думает о повторном выдвижении.
В начале декабря, после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с временными рамками от 60 до 90 дней. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.