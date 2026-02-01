Рейтинг@Mail.ru
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
09:50 01.02.2026 (обновлено: 13:09 01.02.2026)
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
События последних дней показывают слабость Украины, виновен в которой Владимир Зеленский, написал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 01.02.2026
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине

Гончаренко обвинил Зеленского в слабости Украины

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. События последних дней показывают слабость Украины, виновен в которой Владимир Зеленский, написал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
В пример он привел критическую ситуацию в энергосистеме страны.
Зеленский сделал необычное заявление о выборах
Вчера, 13:09
"Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция [на фронте], если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков и еще столько же "Фламинго". Но, к сожалению, живем в стране грез другого человека", — отметил депутат.
Накануне украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Уитакер оценил перспективы мирного урегулирования на Украине
Вчера, 04:35
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
