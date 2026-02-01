https://ria.ru/20260201/zelenskiy-2071520260.html
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 01.02.2026
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
События последних дней показывают слабость Украины, виновен в которой Владимир Зеленский, написал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 01.02.2026
украина
В Раде набросились на Зеленского из-за произошедшего на Украине
Гончаренко обвинил Зеленского в слабости Украины
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. События последних дней показывают слабость Украины, виновен в которой Владимир Зеленский, написал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
В пример он привел критическую ситуацию в энергосистеме страны.
"Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция [на фронте], если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков и еще столько же "Фламинго". Но, к сожалению, живем в стране грез другого человека", — отметил депутат.
Накануне украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины
введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль
сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева
Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов. * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.