Зеленский теряет внешнюю поддержку, заявил экс-глава МИД Югославии
09:12 01.02.2026
Зеленский теряет внешнюю поддержку, заявил экс-глава МИД Югославии
Зеленский теряет внешнюю поддержку, заявил экс-глава МИД Югославии
Владимир Зеленский теряет внешнюю поддержку, его тактика на переговорах по Украине больше не работает, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T09:12:00+03:00
2026-02-01T09:12:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
марко рубио
киев
украина
в мире, киев, украина, владимир зеленский, марко рубио
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Зеленский теряет внешнюю поддержку, заявил экс-глава МИД Югославии

Йованович: тактика Зеленского на переговорах больше не работает

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский теряет внешнюю поддержку, его тактика на переговорах по Украине больше не работает, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава МИД Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Живадин Йованович.
"Среди желающих помогать Зеленскому нет былого единства и энтузиазма. На международном плане стало очевидно, что он и те, кто его поддерживает, являются препятствием для скорейшего нахождения компромиссного решения и прекращения боевых действий. Думаю, что его тактика пользуется все меньшей поддержкой и в практическом, дипломатическом смысле", - отметил экс-министр иностранных дел.
Бывший глава МИД Югославии напомнил, что Киев длительное время не достигает военных успехов, потери людей и территории продолжают расти, в политическом плане разрушена "монолитная поддержка Запада вместе с США".
"У него (Зеленского - ред.) большие проблемы и, по-моему, он и сам не уверен, как себя вести при все больших ожиданиях, что примет реальность", - подчеркнул Йованович.
В Абу-Даби 23-24 января прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
