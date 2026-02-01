Зеленский теряет внешнюю поддержку, заявил экс-глава МИД Югославии

БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский теряет внешнюю поддержку, его тактика на переговорах по Украине больше не работает, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава МИД Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Живадин Йованович.

"У него (Зеленского - ред.) большие проблемы и, по-моему, он и сам не уверен, как себя вести при все больших ожиданиях, что примет реальность", - подчеркнул Йованович.