Зеленский теряет внешнюю поддержку, заявил экс-глава МИД Югославии

БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский теряет внешнюю поддержку, его тактика на переговорах по Украине больше не работает, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава МИД Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Живадин Йованович.
"Среди желающих помогать Зеленскому нет былого единства и энтузиазма. На международном плане стало очевидно, что он и те, кто его поддерживает, являются препятствием для скорейшего нахождения компромиссного решения и прекращения боевых действий. Думаю, что его тактика пользуется все меньшей поддержкой и в практическом, дипломатическом смысле", - отметил экс-министр иностранных дел.
"У него (Зеленского - ред.) большие проблемы и, по-моему, он и сам не уверен, как себя вести при все больших ожиданиях, что примет реальность", - подчеркнул Йованович.
В Абу-Даби 23-24 января прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча ориентировочно ожидается 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.