За Зеленским стоят западные лидеры, считает итальянский экс-дипломат

РИМ, 1 фев - РИА Новости. Киев подходит к переговорам по урегулированию с более слабой позиции, а за Владимиром Зеленским стоят западные лидеры, заинтересованные в продолжении конфликта, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший посол Италии в Армении, представитель оппозиционной непарламентской партии "Cуверенная народная демократия" Бруно Скапини.