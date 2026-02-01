Рейтинг@Mail.ru
За Зеленским стоят западные лидеры, считает итальянский экс-дипломат
08:34 01.02.2026
За Зеленским стоят западные лидеры, считает итальянский экс-дипломат
Киев подходит к переговорам по урегулированию с более слабой позиции, а за Владимиром Зеленским стоят западные лидеры, заинтересованные в продолжении конфликта, РИА Новости, 01.02.2026
украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий песков
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
За Зеленским стоят западные лидеры, считает итальянский экс-дипломат

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ, 1 фев - РИА Новости. Киев подходит к переговорам по урегулированию с более слабой позиции, а за Владимиром Зеленским стоят западные лидеры, заинтересованные в продолжении конфликта, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший посол Италии в Армении, представитель оппозиционной непарламентской партии "Cуверенная народная демократия" Бруно Скапини.
"Безусловно, у Зеленского стало меньше карт на руках. Я не думаю, что, когда говорит Зеленский, говорит сама Украина", - сказал бывший дипломат на полях партийного съезда.
По словам Скапини, за Зеленским стоят западные лидеры, настроенные на продолжение войны, и ни один шаг Украины не делается без заранее определенной позиции европейских руководителей.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается в воскресенье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
На Западе раскрыли темную схему заработка близких Зеленского на продаже яиц
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
