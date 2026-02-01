Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли темную схему заработка близких Зеленского на продаже яиц - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/zelenskiy-2071499229.html
На Западе раскрыли темную схему заработка близких Зеленского на продаже яиц
На Западе раскрыли темную схему заработка близких Зеленского на продаже яиц - РИА Новости, 01.02.2026
На Западе раскрыли темную схему заработка близких Зеленского на продаже яиц
Украинские компании, связанные с ближайшим окружением Зеленского, сколотили состояние на схемах поставки яиц в Европу, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T04:29:00+03:00
2026-02-01T04:29:00+03:00
в мире
украина
кипр
владимир зеленский
юрий косюк
верховная рада украины
евросоюз
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_0:150:1618:1060_1920x0_80_0_0_521d044b83101dbe81be1acbc5401412.jpg
https://ria.ru/20260128/evropa-2070618791.html
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070978034.html
https://ria.ru/20260131/ssha-2071369364.html
украина
кипр
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156178_50:0:1487:1078_1920x0_80_0_0_363c8d9c41f822b6bfdb5cc9a05ec1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кипр, владимир зеленский, юрий косюк, верховная рада украины, евросоюз, европа, тимур миндич
В мире, Украина, Кипр, Владимир Зеленский, Юрий Косюк, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Европа, Тимур Миндич
На Западе раскрыли темную схему заработка близких Зеленского на продаже яиц

BZ раскрыл участие близких Зеленского в темных схемах по поставке яиц в Европу

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Украинские компании, связанные с ближайшим окружением Зеленского, сколотили состояние на схемах поставки яиц в Европу, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
В статье отмечается, что после начала спецоперации на Украине ЕС в 2022 году открыл для Киева свои сельскохозяйственные рынки в знак солидарности. Однако, Украина на полную воспользовалась этой возможностью и за четыре года увеличила поставки в 37 раз. Как утверждается, такой крупный финансовый поток контролируют люди, лично приближенные к Владимиру Зеленскому. Важно, что полученные украинскими компаниями средства направляются не на родину, а на Кипр.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Верховный диктатор Европы" подставился под удар из-за схем Зеленского
28 января, 08:00
«

"Главными бенефициарами являются крупные сельскохозяйственные корпорации с производственными мощностями на Украине. <…> Украинский олигарх и миллиардер Юрий Косюк является основным акционером такой компании — МХП. <…> Косюк также является близким советником президента Владимира Зеленского. Еще одна ведущая яичная компания — "Овостар Юнион". <…> Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата", — отмечается в материале.

Более того, по словам автора статьи, качество поставляемой киевским режимом продукции оставляет желать лучшего. Украина использует запрещенные в ЕС пестициды, а из-за продолжающегося конфликта с Россией инспекции местных производств невозможны. Однако компании, близкие к Зеленскому, продолжают использовать лазейки в европейском законодательстве.
«
"Ничто так не подвержено мошенничеству, как яйцо", — приводит издание слова эксперта ассоциации птицеводов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сообщили плохие новости Зеленскому из-за происходящего на Украине
29 января, 13:58
В конце прошлого года произошел скандал в украинской энергетике, главным участником которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Фигурантами оказались глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и министр Светлана Гринчук.
А в январе стало известно, что обвинение в коррупции предъявлено главе фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давиду Арахамии. Позднее экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Свинья не исчезнет": в США удивились словам Зеленского о переговорах
31 января, 03:03
 
В миреУкраинаКипрВладимир ЗеленскийЮрий КосюкВерховная Рада УкраиныЕвросоюзЕвропаТимур Миндич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала