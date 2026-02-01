На Западе раскрыли темную схему заработка близких Зеленского на продаже яиц

«

"Главными бенефициарами являются крупные сельскохозяйственные корпорации с производственными мощностями на Украине. <…> Украинский олигарх и миллиардер Юрий Косюк является основным акционером такой компании — МХП. <…> Косюк также является близким советником президента Владимира Зеленского. Еще одна ведущая яичная компания — "Овостар Юнион". <…> Прибыль от экспорта не поступает автоматически в Украину, а обрабатывается через холдинговую компанию на Кипре. На Украине остаются в основном амбары, рабочие места и сравнительно низкая заработная плата", — отмечается в материале.