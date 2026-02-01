"Он действует". В США раскрыли истинную причину неадекватности Зеленского

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Запад терпит неадекватное поведение Владимира Зеленского, потому что заинтересован, чтобы тот продолжал боевые действия с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Еще несколько месяцев назад президент Трамп должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убирался из овального кабинета. Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать войну как можно дольше. <…> Но от украинской армии осталась лишь тень былой мощи", — отметил он.
При этом аналитик подчеркнул, что Зеленский напрасно верит заверениям западных лидеров о бесконечной поддержке Украины с их стороны.
"Зеленскому все равно. Он действует по указке Лондона и Вашингтона. А такие глупцы, как Макрон и Мерц, до сих пор ему говорят: "Конечно, действуйте, действуйте, мы сделаем для вас все, что в наших силах". Они должны были бросить этого человека на произвол судьбы. Такова их работа", — добавил Макгрегор.
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о дорожной карте Евросоюза по финансированию и развитию Украины, отметила, что верхушка ЕС готова и дальше потакать погрязшему в коррупции режиму Зеленского.