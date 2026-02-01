https://ria.ru/20260201/zelenskij-2071589814.html
Зеленский сообщил, что переговорная команда в понедельник отправится в ОАЭ
Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда с Украины уже в понедельник направится в Абу-Даби. РИА Новости, 01.02.2026
в мире
украина
абу-даби
сша
владимир зеленский
мирный план сша по украине
россия
Зеленский сообщил, что переговорная команда в понедельник отправится в ОАЭ
