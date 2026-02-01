Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сообщил, что переговорная команда в понедельник отправится в ОАЭ - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 01.02.2026 (обновлено: 21:17 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/zelenskij-2071589814.html
Зеленский сообщил, что переговорная команда в понедельник отправится в ОАЭ
Зеленский сообщил, что переговорная команда в понедельник отправится в ОАЭ - РИА Новости, 01.02.2026
Зеленский сообщил, что переговорная команда в понедельник отправится в ОАЭ
Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда с Украины уже в понедельник направится в Абу-Даби. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T21:08:00+03:00
2026-02-01T21:17:00+03:00
в мире
украина
абу-даби
сша
владимир зеленский
мирный план сша по украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1568f79542d5df12a4671383d40f9243.jpg
https://ria.ru/20260201/energetika-2071588328.html
украина
абу-даби
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326236_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4a7be0c55377c24c2ec1b3732d866e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, абу-даби, сша, владимир зеленский, мирный план сша по украине, россия
В мире, Украина, Абу-Даби, США, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Россия
Зеленский сообщил, что переговорная команда в понедельник отправится в ОАЭ

Зеленский: украинская переговорная команда отправится в Абу-Даби в понедельник

© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда с Украины уже в понедельник направится в Абу-Даби.
"Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз... В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Газета New York Times ранее сообщила, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта был перенесен на несколько дней после встречи российской и американской сторон в США.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве
Вчера, 20:44
 
В миреУкраинаАбу-ДабиСШАВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала