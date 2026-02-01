https://ria.ru/20260201/zelenoe-2071533479.html
Армия России освободила Зеленое в Харьковской области
Армия России освободила Зеленое в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2026
Армия России освободила Зеленое в Харьковской области
Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Харьковской области, сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:27:00+03:00
2026-02-01T12:27:00+03:00
2026-02-01T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
харьковская область
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Армия России освободила Зеленое в Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Зеленое в Харьковской области