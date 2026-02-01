Рейтинг@Mail.ru
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, считает экс-посол - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/zapad-2071521658.html
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, считает экс-посол
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, считает экс-посол - РИА Новости, 01.02.2026
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, считает экс-посол
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, поверив в то, что санкции могут серьезно навредить экономике России, рассказал РИА Новости бывший посол... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T10:06:00+03:00
2026-02-01T10:06:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20260131/evropa-2071471364.html
россия
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, европа
В мире, Россия, Украина, США, Европа
Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, считает экс-посол

РИА Новости: Форд назвал Украину и Европу жертвами пропаганды об успехе санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, поверив в то, что санкции могут серьезно навредить экономике России, рассказал РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что переговоры будут двусторонними, но США могут присоединиться.
"Похоже, что Украина, как и европейцы, стала жертвой веры в собственную пропаганду, делая вид, что Россия испытывает серьезные экономические проблемы в результате санкций", - заявил Форд.
Однако последние три года являются неоспоримым доказательством того, что и Киев, и Брюссель заблуждаются в этом представлении, считает экс-дипломат.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Европа делает все, чтобы сорвать переговоры по Украине, заявил экс-посол
31 января, 20:34
 
В миреРоссияУкраинаСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала