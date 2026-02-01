ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Украина и Европа стали жертвами собственной пропаганды, поверив в то, что санкции могут серьезно навредить экономике России, рассказал РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби ожидается ориентировочно в воскресенье, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что переговоры будут двусторонними, но США могут присоединиться.
"Похоже, что Украина, как и европейцы, стала жертвой веры в собственную пропаганду, делая вид, что Россия испытывает серьезные экономические проблемы в результате санкций", - заявил Форд.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.