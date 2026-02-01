https://ria.ru/20260201/zabolevanie-2071493079.html
В Домодедово госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян
Пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское... РИА Новости, 01.02.2026
В Домодедовскую больницу доставили пациента с подозрением на оспу обезьян