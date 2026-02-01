Рейтинг@Mail.ru
02:12 01.02.2026 (обновлено: 02:32 01.02.2026)
В Домодедово госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян
В Домодедово госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян
В Домодедово госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

В Домодедовскую больницу доставили пациента с подозрением на оспу обезьян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" доставлен в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.
Ранее Telegram-каналы писали, что двух мужчин госпитализировали в Одинцовском районе Подмосковья с подозрением на оспу обезьян. Оба пациента в состоянии средней тяжести.
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с оспой обезьян
12 июня 2025, 01:05
"Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Диагноз "оспа обезьян" - предварительный. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза", - сообщается в Telegram-канале больницы.
Отмечается, что совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Все разновидности вируса оспы обезьян циркулируют в нескольких странах
31 июля 2025, 17:38
 
