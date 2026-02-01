Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 01.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 01.02.2026 (обновлено: 13:44 01.02.2026)
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российская "Южная" группировка войск улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2026
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 125 военных в зоне действий "Южной" группировки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Никифоровки, Степановки, Резниковки, Белокузьминовки, Краматорска, Кривой Луки и Константиновки в ДНР.
"ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 27 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в МО РФ.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
