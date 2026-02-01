https://ria.ru/20260201/yug-2071533381.html
"Южная" группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российская "Южная" группировка войск улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2026
