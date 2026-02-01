Яценюка объявили в розыск в России

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен", - говорится в базе.