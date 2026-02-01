Яценюка объявили в розыск в России

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... переобъявлен", - говорится в базе.
В СК России ранее сообщали, что трем бывшим украинским чиновникам - экс-руководителю администрации президента Сергею Пашинскому, бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице и экс-премьеру Арсению Яценюку - заочно предъявили обвинение. По данным СК, они "входили в совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны". Ведомство отмечает, что в результате последовавших действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД РФ.
Экс-подполковник СБУ рассказал о перехвате разговора Нуланд с Яценюком
11 декабря 2025, 11:16