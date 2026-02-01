Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы
04:09 01.02.2026
Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы
Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы - РИА Новости, 01.02.2026
Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отменила участие в утренней программе на NHK из-за травмы руки, полученной во время предвыборных поездок, вместо нее в... РИА Новости, 01.02.2026
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы

Премьер Японии отменила участие в утренней программе из-за травмы руки

© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
Санаэ Такаити
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отменила участие в утренней программе на NHK из-за травмы руки, полученной во время предвыборных поездок, вместо нее в программе принял участие заместитель главы совета по политическим вопросам правящей Либерально-демократической партии Норихиса Тамура.
В начале программы ведущий сообщил, что, по данным ЛДП, глава правительства повредила руку в ходе агитационной кампании и сейчас проходит лечение. Передача была посвящена дебатам перед выборами в нижнюю палату парламента и предполагала участие лидеров основных партий.
"Во время избирательной кампании она пожимала руки и занималась разной деятельностью, много двигалась, поэтому и получила травму. Сегодня она не смогла принять участие в программе, приносим извинения", - пояснил отсутствие премьера Тамура.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 23 января объявила о досрочном роспуске нижней палаты парламента. Выборы назначены на 8 февраля.
Согласно опросу избирателей, проведенному агентством Киодо, правящая коалиция Либерально-демократической партии и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) получит большинство голосов.
