Раскрыто, чьи выплаты от государства вырастут с 1 февраля

По ее словам, повышение на размер инфляции — 5,6% — для большинства пособий произойдет автоматически.

"Материнский капитал на первого ребенка составит 728 922 рубля. Если семья ранее не получала сертификат, то при рождении второго ребенка сумма составит 963 243 рубля. Если капитал на первого ребенка уже был получен, то за второго положена доплата в размере 234 321 рубля", - пояснила экономист.