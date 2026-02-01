Раскрыто, чьи выплаты от государства вырастут с 1 февраля

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ключевые социальные выплаты в России будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года, рассказала агентству "Прайм" доцент, заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.
По ее словам, повышение на размер инфляции — 5,6% — для большинства пособий произойдет автоматически.
"Материнский капитал на первого ребенка составит 728 922 рубля. Если семья ранее не получала сертификат, то при рождении второго ребенка сумма составит 963 243 рубля. Если капитал на первого ребенка уже был получен, то за второго положена доплата в размере 234 321 рубля", - пояснила экономист.
Вырастут единовременное пособие при рождении ребенка, единое пособие семьям с детьми и ежемесячные выплаты федеральным льготникам. Кроме того, периоды ухода за детьми теперь будут засчитываться в страховой стаж без ограничений, пояснила Шацкая.
