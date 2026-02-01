Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, чьи выплаты от государства вырастут с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/vyplaty-2071359823.html
Раскрыто, чьи выплаты от государства вырастут с 1 февраля
Раскрыто, чьи выплаты от государства вырастут с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2026
Раскрыто, чьи выплаты от государства вырастут с 1 февраля
Ключевые социальные выплаты в России будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года, рассказала агентству "Прайм" доцент, заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T02:10:00+03:00
2026-02-01T02:10:00+03:00
россия
рту мирэа
пособие по безработице
общество
ирина шацкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
https://ria.ru/20260127/kredit-2070444475.html
https://ria.ru/20260126/pensiya-2070234598.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рту мирэа, пособие по безработице, общество, ирина шацкая
Россия, РТУ МИРЭА, Пособие по безработице, Общество, Ирина Шацкая
Раскрыто, чьи выплаты от государства вырастут с 1 февраля

Экономист Шацкая анонсировала индексацию маткапитала с 1 февраля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ключевые социальные выплаты в России будут проиндексированы с 1 февраля 2026 года, рассказала агентству "Прайм" доцент, заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.
По ее словам, повышение на размер инфляции — 5,6% — для большинства пособий произойдет автоматически.
Вывеска о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты
27 января, 02:17
"Материнский капитал на первого ребенка составит 728 922 рубля. Если семья ранее не получала сертификат, то при рождении второго ребенка сумма составит 963 243 рубля. Если капитал на первого ребенка уже был получен, то за второго положена доплата в размере 234 321 рубля", - пояснила экономист.
Вырастут единовременное пособие при рождении ребенка, единое пособие семьям с детьми и ежемесячные выплаты федеральным льготникам. Кроме того, периоды ухода за детьми теперь будут засчитываться в страховой стаж без ограничений, пояснила Шацкая.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Юрист объяснила, когда часть пенсии придется вернуть государству
26 января, 03:18
 
РоссияРТУ МИРЭАПособие по безработицеОбществоИрина Шацкая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала