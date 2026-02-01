Ежемесячную денежную выплату проиндексируют с 1 февраля

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 5,6% с 1 февраля 2026 года, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".