Ежемесячную денежную выплату проиндексируют с 1 февраля
Ежемесячную денежную выплату проиндексируют с 1 февраля - РИА Новости, 01.02.2026
Ежемесячную денежную выплату проиндексируют с 1 февраля
Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 5,6% с 1 февраля 2026 года, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T00:16:00+03:00
2026-02-01T00:16:00+03:00
2026-02-01T00:16:00+03:00
общество
россия
ссср
россия
ссср
общество, россия, ссср
Ежемесячную денежную выплату проиндексируют с 1 февраля
Ежемесячную денежную выплату с 1 февраля проиндексируют на 5,6 процента
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 5,6% с 1 февраля 2026 года, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Так, люди с инвалидностью первой группы будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 6 157,22 рубля, второй группы и дети с инвалидностью - 4 397,23 рубля, третьей - 3 520,01 рублей.
Ветераны боевых действий будут получать по 4 838,66 рублей, а Герои труда СССР
и России
- 103 693,16 рубля.