00:16 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/vyplata-2071486725.html
Ежемесячную денежную выплату проиндексируют с 1 февраля
2026-02-01T00:16:00+03:00
2026-02-01T00:16:00+03:00
общество
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg
https://ria.ru/20260201/razmer-2071485472.html
россия
ссср
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, россия, ссср
Общество, Россия, СССР
Ежемесячную денежную выплату с 1 февраля проиндексируют на 5,6 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 5,6% с 1 февраля 2026 года, следует из постановления правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году".
Так, люди с инвалидностью первой группы будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 6 157,22 рубля, второй группы и дети с инвалидностью - 4 397,23 рубля, третьей - 3 520,01 рублей.
Ветераны боевых действий будут получать по 4 838,66 рублей, а Герои труда СССР и России - 103 693,16 рубля.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
ОбществоРоссияСССР
 
 
