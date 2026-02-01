Рейтинг@Mail.ru
"В ближайшие 48 часов". Вучич раскрыл, что готовят США
15:40 01.02.2026 (обновлено: 17:09 01.02.2026)
"В ближайшие 48 часов". Вучич раскрыл, что готовят США
Президент Сербии Александр Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink TV. Он счел это неизбежным. РИА Новости, 01.02.2026
2026
в мире, иран, сша, сербия, александр вучич
В мире, Иран, США, Сербия, Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink TV.

Он счел это неизбежным.
"Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий в ближайшие 48 часов", — сказал президент.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что, если США развяжут войну, в этот раз она примет региональный масштаб. Его слова прозвучали на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В четверг ЕС ввел санкции против 15 иранских должностных лиц и шести юрлиц. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что союз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ЕС совершает стратегическую ошибку, а Генштаб ВС Исламской Республики напомнил, что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
