ВСУ боятся воевать в лесах Сумской области, рассказали силовики

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВСУ боятся воевать в лесах Сумской области, потому что не смогут применять дроны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ВСУ
опасаются, что перенос боевых действий на сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами будет означать существенное усложнение украинской обороны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об участке местности между за селами Писаревка, Новая Сечь, Храповщина и Марьино.
"Также украинская разведка упоминает лесные массивы в районе Мирополья", - сказал представитель силовых структур.
Он пояснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны.
"Именно на расчеты БПЛА сделало ставку украинское командование в связи с недостатком пехоты и бронетехники", - добавил собеседник агентства.
Решающее значение, по его словам. будет играть артиллерия, а также бронетехника, "Солнцепеки" и ФАБы, в чем ВСУ уступают.