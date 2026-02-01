Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК - РИА Новости, 01.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 01.02.2026 (обновлено: 17:01 01.02.2026)
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК
Украинские военные, предположительно, применили ударный БПЛА производства стран НАТО при атаке по Сартане в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного... РИА Новости, 01.02.2026
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК

СК: ВСУ применили БПЛА производства стран НАТО при атаке в Сартане

САРТАНА (ДНР), 1 фев – РИА Новости. Украинские военные, предположительно, применили ударный БПЛА производства стран НАТО при атаке по Сартане в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
"Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на н. п. Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО", - сказал сотрудник СК РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар беспилотников пришелся по частному сектору. В результате атаки сильные разрушения получили несколько домов. В данный момент оперативные службы проводят мероприятия по ликвидации последствий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в Сартане в ДНР погибли два человека, среди которых один ребенок, еще один ребенок получил ранения.
