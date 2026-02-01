ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК

САРТАНА (ДНР), 1 фев – РИА Новости. Украинские военные, предположительно, применили ударный БПЛА производства стран НАТО при атаке по Сартане в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.

Как передает корреспондент РИА Новости, удар беспилотников пришелся по частному сектору. В результате атаки сильные разрушения получили несколько домов. В данный момент оперативные службы проводят мероприятия по ликвидации последствий.