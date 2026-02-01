https://ria.ru/20260201/vsu-2071553970.html
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК - РИА Новости, 01.02.2026
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК
Украинские военные, предположительно, применили ударный БПЛА производства стран НАТО при атаке по Сартане в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T15:05:00+03:00
2026-02-01T15:05:00+03:00
2026-02-01T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
сартана
денис пушилин
нато
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762908925_0:158:3178:1946_1920x0_80_0_0_b03e76f0deaa0d590cabee5ae9113156.jpg
https://ria.ru/20260201/vsu-2071508081.html
донецкая народная республика
россия
сартана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762908925_591:337:2871:2047_1920x0_80_0_0_61c52d2202ddaa7ea8e5b2183424f8c1.jpg
Последствия атаки дрона по Сартане в ДНР
Женщина и ребенок погибли под Мариуполем из-за удара беспилотника ВСУ, пострадал маленький мальчик, сообщил Пушилин. Использованный при атаке ударный дрон, предположительно, был произведен в одной из стран НАТО, уточнили в СК.
2026-02-01T15:05
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, сартана, денис пушилин, нато, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Сартана, Денис Пушилин, НАТО, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ применили натовский дрон при атаке в Сартане, заявил СК
СК: ВСУ применили БПЛА производства стран НАТО при атаке в Сартане