https://ria.ru/20260201/vsu-2071553568.html
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках - РИА Новости, 01.02.2026
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках
Украинские военные использовали тракторную стоянку в селе Новохатское до его освобождения российскими войсками, чтобы прятать РСЗО HIMARS американского... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T15:02:00+03:00
2026-02-01T15:02:00+03:00
2026-02-01T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971777221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ed7b9ceed61b6b2fef2131af7ed8f38.jpg
https://ria.ru/20260201/ukraina-2071522631.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971777221_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_b76074f101f1057c2c6662570b389d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках
РИА Новости: ВСУ использовали тракторную стоянку, чтобы прятать РСЗО HIMARS
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные использовали тракторную стоянку в селе Новохатское до его освобождения российскими войсками, чтобы прятать РСЗО HIMARS американского производства, рассказал РИА Новости беженец Владимир Муровицкий.
"Эти "хаймерсы". Два, потом три было. Один гусеничный был. Потом три колесных "хаймерса" ездили, в "сосне" прятались. У нас была старая тракторная бригада, они там стояли. Базировались там. Выскочил на асфальт, буквально 100 метров отъехал, дорогу перекрыли, отстрелялся и сразу назад", - сказал Муровицкий.
Минобороны России
заявило об освобождении населенного пункта Новохатское в ДНР
силами подразделений группировки войск "Восток" 16 июля 2025 года.