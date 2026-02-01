Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках - РИА Новости, 01.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 01.02.2026
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках - РИА Новости, 01.02.2026
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках
Украинские военные использовали тракторную стоянку в селе Новохатское до его освобождения российскими войсками, чтобы прятать РСЗО HIMARS американского... РИА Новости, 01.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО HIMARS на тракторных стоянках

РИА Новости: ВСУ использовали тракторную стоянку, чтобы прятать РСЗО HIMARS

© AP Photo / Czarek Sokolowski Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS . Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские военные использовали тракторную стоянку в селе Новохатское до его освобождения российскими войсками, чтобы прятать РСЗО HIMARS американского производства, рассказал РИА Новости беженец Владимир Муровицкий.
"Эти "хаймерсы". Два, потом три было. Один гусеничный был. Потом три колесных "хаймерса" ездили, в "сосне" прятались. У нас была старая тракторная бригада, они там стояли. Базировались там. Выскочил на асфальт, буквально 100 метров отъехал, дорогу перекрыли, отстрелялся и сразу назад", - сказал Муровицкий.
Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Новохатское в ДНР силами подразделений группировки войск "Восток" 16 июля 2025 года.
Специальная военная операция на Украине Донецкая Народная Республика Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
