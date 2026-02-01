МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS", — сказал собеседник агентства.
По его словам, бригаду попытались укомплектовать украинскими САУ "Богдана".
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север", которая также уничтожает военнослужащих ВСУ в Харьковской области. За последние сутки в ее зоне ответственности противник потерял более 90 солдат, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств.
