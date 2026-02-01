Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS - РИА Новости, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/vsu-2071508081.html
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS - РИА Новости, 01.02.2026
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS
ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T06:45:00+03:00
2026-02-01T06:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
https://ria.ru/20260131/spetsoperatsiya-2071377600.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире
ВСУ перебросили в Сумскую область бригаду, лишившуюся всех HIMARS

ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, лишившуюся всех HIMARS

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область артиллерийскую бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Боевики 47-й бригады ВСУ дезертируют в Сумской области
31 января, 06:44
По его словам, бригаду попытались укомплектовать украинскими САУ "Богдана".
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка "Север", которая также уничтожает военнослужащих ВСУ в Харьковской области. За последние сутки в ее зоне ответственности противник потерял более 90 солдат, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала