Турция, Египет и Катар работают над встречей США и Ирана, пишет Axios - РИА Новости, 01.02.2026
22:26 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/vstrecha-2071593831.html
Турция, Египет и Катар работают над встречей США и Ирана, пишет Axios
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на неделе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
"Дело движется. Мы делаем всё возможное", - сказал изданию чиновник одной из вышеупомянутых стран. Портал не уточнил, какое именно государство он представляет.
Американский чиновник подтвердил, что встреча между США и Ираном может состояться в Турции.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
