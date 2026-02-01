https://ria.ru/20260201/vstrecha-2071593831.html
Турция, Египет и Катар работают над встречей США и Ирана, пишет Axios
Турция, Египет и Катар работают над встречей США и Ирана, пишет Axios - РИА Новости, 01.02.2026
Турция, Египет и Катар работают над встречей США и Ирана, пишет Axios
Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и высокопоставленных представителей Ирана в Анкаре на... РИА Новости, 01.02.2026
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260201/tramp-2071587415.html
В мире, США, Иран, Турция, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Египет, Катар
Турция, Египет и Катар работают над встречей США и Ирана, пишет Axios
Axios: Турция, Египет и Катар работают над встречей Уиткоффа и Ирана в Анкаре