ВСУ за сутки потеряли до 275 боевиков в зоне действий "Востока"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 01.02.2026 (обновлено: 13:45 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/vostok-2071533804.html
ВСУ за сутки потеряли до 275 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 275 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 275 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны России.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Новое Поле, Ульяновка, Комсомольское, Зарница Запорожской области, Маломихайловка и Коммунаровка Днепропетровской области", - отметили в министерстве обороны РФ.
