https://ria.ru/20260201/vostok-2071533804.html
ВСУ за сутки потеряли до 275 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 275 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 01.02.2026
ВСУ за сутки потеряли до 275 боевиков в зоне действий "Востока"
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 275 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T12:29:00+03:00
2026-02-01T12:29:00+03:00
2026-02-01T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_0:21:3173:1806_1920x0_80_0_0_d5f6139a0f51da4eff72983c0f03299c.jpg
https://ria.ru/20260201/zelenoe-2071532587.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243037_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_adcf61fe652137f0036097082627ad64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли до 275 боевиков в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника в зоне СВО