В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения
В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения
Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 01.02.2026
2026-02-01T02:06:00+03:00
запорожская область
бердянск
евгений балицкий
общество
запорожская область
бердянск
