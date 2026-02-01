Рейтинг@Mail.ru
02:06 01.02.2026
В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения
Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 01.02.2026
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, без электроснабжения частично остаются: Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, сёла Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, сёла Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа. Также полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа.
"Продолжается восстановление локальных повреждений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Запорожье восстановили электроснабжение значительной части абонентов
Вчера, 01:29
 
Запорожская областьБердянскЕвгений БалицкийОбщество
 
 
